Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı
Burdur-Antalya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur-Antalya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildiği. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 10.30 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Cevat Sayılı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne seyreden Sema C. idaresindeki 15 DR 800 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Kazada sürücü Sema C. ve yanında bulunan çocukları Kuzey G., Güney G. ile Emel Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.