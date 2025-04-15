Kan grubunuz sizi ele veriyor! Japonlar karakterinizi açığa çıkardı
İnsan davranışlarını anlamaya yönelik teoriler, tarih boyunca birçok disiplinde şekil değiştirmiştir. Japonya'da geliştirilen ve adeta kültürel bir fenomene dönüşen Ketsueki-Gata teorisi ise bu arayışa farklı bir boyut kazandırıyor! Japonlar kan grubunuz ile karakterinizi açığa çıkardı. Peki Ketsueki-Gata teorisi nedir, kan grubunuz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:42