Kan grubunuz sizi ele veriyor! Japonlar karakterinizi açığa çıkardı

🔘 Kan Grubu AB

AB kan grupları, duygusal, analitik, sosyal ama mesafeli, hem içe hem dışa dönük olarak tanınırlar. AB grubu, A ve B'nin birleşimi gibi görünse de çok daha karmaşık yapıya sahiptir. Dışarıdan bakıldığında gizemli ve değişken bulunabilir. Japonya'da en nadir görülen kan grubudur. Bu da onları daha özel veya eksantrik olarak öne çıkarır.