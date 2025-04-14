Van Gölü’nde fırtına etkili oldu: Dev dalgalar kıyı şeridini dövdü

Van’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran fırtına, Van Gölü’nde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalgalar, Tuşba ilçesindeki balıkçı barınağının istinat duvarlarına çarptı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 02:46

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Van'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Van Gölü'nde etkisini gösterdi. Özellikle Tuşba ilçesi kıyılarında dev dalgalar oluşurken, rüzgarın etkisiyle sahil şeridinde hasar meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran fırtına, Van Gölü'nde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Özellikle Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi kıyılarında etkili olan dalgalar, balıkçı barınağının istinat duvarlarına çarparak tehlikeli anlar yaşanmasına yol açtı.

Şiddetli rüzgarın oluşturduğu dalgalarla birlikte kıyıya taşınan kumlar, balıkçı barınağının çıkışına kadar sürüklendi. Fırtınanın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi beklenirken, kıyı şeridindeki yapıların zarar görmemesi için önlemler alındı.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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