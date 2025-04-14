Iğdır’da sınırda kaybolan genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Türkiye-Ermenistan sınırında sınırı geçmeye çalışan dört kişiden biri olan 28 yaşındaki İsmail Adir, akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 02:53

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Iğdır'da, Türkiye-Ermenistan sınırında sınırı geçmeye çalışan bir grup gençten 28 yaşındaki İsmail Adir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Iğdır'da Türkiye-Ermenistan sınır hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sınırı geçmeye çalışan dört arkadaştan biri olan 28 yaşındaki İsmail Adir, henüz belirlenemeyen bir noktada akıntıya kapılarak kayboldu. Genç adama ulaşamayan arkadaşları durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, sınır hattından geçen Aras Nehri ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı. Adir'in nehre düşmüş olabileceği değerlendirilirken, aramalar nehir yatağı boyunca sürdürülüyor.

Bölgeye gelen İsmail Adir'in yakınları olayın şokunu yaşarken, bazı aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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