Kalp krizi geçiren sürücünün otomobili ağaca çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Kula ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçiren 71 yaşındaki sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle ağaca çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 02:36

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Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 71 yaşındaki bir sürücü kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kula Asri Mezarlığı ile Kula Devlet Hastanesi arasında bulunan yolda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kahraman (71) yönetimindeki 45 SL 321 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kahraman, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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