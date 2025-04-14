Trafoda patlama yürekleri ağza getirdi! Havai fişek gibi patladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Mahallede bulunan elektrik trafosu havai fişek gibi patladı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken trafodaki arızayı tespit etmek için görevliler olay yerine gelerek müdahale etti.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 00:39

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Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan elektrik trafosu havai fişek gibi patladı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Patlamada; trafodan çevreye kıvılcım yayıldı.

PATLAMA ANLARI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Patlama esnasında çevrede herhangi bir araç veya vatandaşın bulunmaması tehlikeyi önlerken mahalle sakinlerinin patlama anında yaşadığı panik kamera görüntüsüne yansıdı.

Cep telefonuyla görüntülenen patlama sonrası bölgede elektrik kesintisi oldu. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken trafodaki arızayı tespit etmek için görevliler olay yerine gelerek müdahale etti.

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