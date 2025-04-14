İstanbul'da polisleri alarma geçiren dehşet! Boş arazide çürümüş ceset bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çürümüş bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Ceset, ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 01:10

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İstanbul Küçükçekmece'de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

KAN DONDURAN OLAY

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. İddiaya göre arazide yürüyen gençler tarafından boş alanda hareketsiz yatan insan bedeni bulundu.

30 YAŞLARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda çürümüş bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Uzun zamandır orada olduğu ve 30 yaşlarında olduğu düşünülen ceset, ekiplerin incelemesi sonrası cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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