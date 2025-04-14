Trabzon'da evde gaz patlaması: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14.04.2025 15:59

Patlamada evin duvarlarının bir bölümü çöktü. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Of ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde, gaz sıkışması sonucu saat 14.30'da patlama oldu.

Fotoğraf: DHA

Gelen ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, enkaz altında olduğu tespit edilen Hasan Arslan yaralı olarak kurtarıldı.

Arslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, evde çökme riskine karşı çevrede geniş önlem aldı.