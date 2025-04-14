Trabzon'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Dernekpazarı-Çaykara kara yolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Dernekpazarı-Çaykara kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelerde tedavi altına alındı.