Yaşam

Trabzon'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Dernekpazarı-Çaykara kara yolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Trabzon'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Dernekpazarı-Çaykara kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelerde tedavi altına alındı.

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