Kilis’te zabıta ekiplerinden dönercilerde hijyen denetimi

Türkiye genelinde artış gösteren döner kaynaklı gıda zehirlenmeleri sonrası harekete geçen Kilis Belediyesi, dönercilere yönelik hijyen denetimlerini daha da sıkılaştırdı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 16:32

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Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki döner satışı yapan işletmeleri tek tek denetleyerek eldivensiz çalışılmaması, pişmiş dönerin üzerine çiğ döner eklenmemesi ve hijyen kurallarına eksiksiz uyulması konusunda işletmecileri uyardı. Denetimlerde ruhsat kontrolü de titizlikle yapıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta Amiri Cuma Yener, "Bu haftaki denetimlerimizi dönerci esnafımız üzerinde yoğunlaştırdık. İşletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, ruhsatlarının olup olmadığı gibi konuları dikkatle inceliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimiz, denetimleri daha da sıkılaştıracağız'' diye konuştu.