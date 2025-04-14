Şırnak’ta 5 gündür kayıp olan şahıs için arama çalışmaları sürüyor

Cizre’de 9 Nisan’da evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Serhat Yapar’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 03:38

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 Nisan'da evinden çıktıktan sonra kaybolan Serhat Yapar'dan hala haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Cizre ilçesinde yaşayan Serhat Yapar, 9 Nisan tarihinde evinden ayrıldı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamıyor. Ailesi, durumu emniyet güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine emniyet birimleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına hem polis hem de jandarma ekipleri katılıyor. İlçe genelinde sürdürülen aramalarda Yapar'ın izine henüz rastlanamadı.

Yetkililer, halktan Yapar'ı gören ya da yerini bilenlerin en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi. Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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