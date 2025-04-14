Selendi’de zirai don nedeniyle hasar tespit çalışmaları başladı

Manisa’nın Selendi ilçesinde, badem, ceviz ve kiraz ağaçlarını etkileyen zirai don olayının ardından, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti yapmak üzere sahada inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 03:35

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Manisa'nın Selendi ilçesinde 10-12 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai don, özellikle meyve ağaçlarına zarar verdi. Selendi Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan hasar tespit çalışmaları ile çiftçilerin uğradığı zararın boyutu belirlenmeye çalışılıyor.

Selendi ilçesinde yaşanan zirai don olayı, özellikle badem, ceviz ve kiraz ağaçlarında büyük zarara yol açtı. 10-12 Nisan tarihlerinde meydana gelen soğuk hava nedeniyle çok sayıda tarım üreticisi zarar gördü.

Hasar tespit çalışmalarına, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli sahada yerinde incelemelerde bulunarak başladı. İlçede tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sağlayan yüzlerce üretici, zirai don nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Selendi Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ile çiftçilerin uğradığı zararlar tespit edilecek ve gerekli önlemler alınacak. Tarım ve Orman ekipleri, hasar tespitinin ardından üreticilere yönelik destek çalışmalarının başlatılacağını duyurdu.

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