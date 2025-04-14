Bursa’da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

İnegöl’de gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu her iki sürücü de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 04:01

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Ali M. ve Yakup Y. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy-Edebey bağlantı yolunda meydana geldi. Yeniceköy'den Edebey yönüne giden Ali M. (41) idaresindeki 16 F 6321 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Yakup Y. (29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Sürücü Yakup Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla araçtan çıkarılan Yakup Y. ile ağır yaralı motosiklet sürücüsü Ali M., ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki yaralının hayati tehlikesinin bulunması üzerine, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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