Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı
Sinop'ta birçok noktada zehir tacirleri için harekete geçildi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ile 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ilçe ve Gerze'de bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerce, adreslerdeki aramalarda, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ile 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda B.Ç. ve B.T. gözaltına alındı.