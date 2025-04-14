Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı

Sinop'ta birçok noktada zehir tacirleri için harekete geçildi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ile 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 01:39

Paylaş



ABONE OL

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ilçe ve Gerze'de bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce, adreslerdeki aramalarda, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ile 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda B.Ç. ve B.T. gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN