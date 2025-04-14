Kars'ta kadın cinayeti! Eşini boğarak öldürdü

Kars'ın Susuz ilçesinde bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışmada cani adam eşini boğarak öldürdü. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan cani adam eşini öldürdüğünü bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından vicdansız koca gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 01:34

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Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü.

İlçeye bağlı Büyük Çatak köyünde Emre M. ile eşi Hazal M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Emre M. eşi Hazal M'yi boğdu. Olayın ardından Emre M. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Hazal M'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Emre M'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.

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