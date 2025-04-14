Miras kavgası kanlı bitti: Kardeşini ve yengesini öldürdü!

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde miras yüzünden çıkan tartışmada, ağabey Ş.A.A., kardeşi ve yengesini tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, İHA ve iz takip köpeklerinin yardımıyla ormanlık alanda yakalandı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 03:22

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Denizli'de miras anlaşmazlığı iki cana mal oldu. Tartışma sonucu kardeşi Süreyya Acar ve yengesi Zennur Acar'ı tüfekle vurarak öldüren Ş.A.A., kaçtığı ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Ş.A.A. ile 50 yaşındaki kardeşi Süreyya Acar arasında miras paylaşımı nedeniyle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmaya, Süreyya Acar'ın eşi Zennur Acar da dahil oldu. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Öfkesine yenilen Ş.A.A., evine giderek tüfeğini aldı. Bu sırada olay yerinden uzaklaşmak isteyen Süreyya ve Zennur Acar, 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Ancak yeniden olay yerine dönen Ş.A.A., otomobildeki kardeşi ve yengesine tüfekle ateş açtı. Çift olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 çocuk sahibi Acar çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan zanlı Ş.A.A.'nın ormanlık alana saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle havadan, iz takip köpekleriyle karadan arama çalışması başlattı. İHA'nın tespit ettiği koordinatlarla ilerleyen ekipler, zanlıyı ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı. Ş.A.A., yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeden çıkarılarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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