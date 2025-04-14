Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde yangın! Alevler kontrol altında
Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde bir TIR'da yangın çıktı. Yangın nedeniyle tünelde yoğun bir duman oluştu. İtfaiye ekiplerinin 12 araç ve 25 personelle çalışmasının ardından yangının söndürüldüğü TIR kullanılamaz hale geldi.
Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki tünelde seyreden, İran uyruklu G.M. idaresindeki yabancı plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, üzerinde 2 çekiciyi taşıyan tırı durdurup araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın tırın ön kısmına yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında tünelin Yenişehir istikameti trafiğe kapatıldı.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Yangın sırasında tünelde yoğun duman oluşurken itfaiye ekipleri 12 araç ve 25 personelle alevlere müdahale etti. TIR'daki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.