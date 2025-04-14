Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 7 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde işçileri taşıyan midibüs devrildi, 7 kişi yaralandı. Jeotermal elektrik santralinde çalışan işçilerin bulunduğu 48 APN 084 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yola devrildi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 16:35

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde işçilerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Özel bir jeotermal elektrik üretim tesisinde çalışan işçileri taşıyan M.G'nin kullandığı 48 APN 084 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi Nazilli Devlet Hastanesi'ne, 4 kişi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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