Motosikletli yayaya çarpıp kaçtı: Polis çalışma başlattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarpan motosikletli sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, polis sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 02:58

Paylaş



ABONE OL

Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre motosiklet sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K.'ya ait 09 AOS 234 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, 35 U 6493 plakalı ticari araca da çarparak maddi hasara yol açtı.

Düşerek başını yere çarpan yaya yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü, aracını yerden kaldırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, olay yerinde bırakılan motosikleti çekici yardımıyla kaldırarak trafiğin yeniden açılmasını sağladı.

Kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN