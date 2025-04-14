Kars’ta kadın cinayeti: Eşini boğarak öldürdü

Susuz ilçesinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Emre M. isimli şahıs, tartıştığı eşi Hazal M'yi boğarak öldürdü. Olay sonrası polisi arayarak teslim oldu.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 05:53

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Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde, bir erkek, çıkan tartışma sonrası eşini öldürdü. Olayın ardından kendi ihbarıyla yakalanan zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Emre M. ile eşi Hazal M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Emre M., eşini boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından Emre M., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Büyük Çatak köyüne gelen ekipler, yaptıkları incelemede Hazal M'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emre M. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan çiftin bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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