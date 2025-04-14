Zilkade ayı tarihleri 2025 | Zilkade ayı ne zaman, ayın hangi günü başlayacak?

Kur'an-ı Kerim'de hem tekil hem de çoğul formlarda anılan "haram aylar", savaşın yasaklandığı dört kutsal zamanı ifade eder: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Bu aylar, sadece fiziki çatışmaların değil, kalbi gerginliklerin de durması gereken dönemlerdir. İslam geleneğinde bu zamanlarda huzurun korunması, ibadete yönelinmesi teşvik edilir.

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Zilkade Ayında Hangi İbadetler Yapılır?

Zilkade ayı, özellikle hac ibadetine hazırlık süreci açısından kritik bir öneme sahiptir. Hac yolculuğuna çıkacak olan Müslümanlar, bu ayda hem zihnen hem de ruhen hazırlık yapar. Bu hazırlıklar, sadece pratik bilgilerle sınırlı kalmaz aynı zamanda manevi arınmayı da kapsar.

Öte yandan Zilkade, yalnızca hacı adayları için değil, tüm Müslümanlar için ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen bir dönemdir. Özellikle Hanefi mezhebine göre, haram aylar boyunca Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutmak müstehaptır. Bu oruçların ardı ardına, kesintisiz şekilde tutulması tavsiye edilir. Zira cuma veya cumartesi günlerini tek başına oruçla geçirmek, bazı mezheplerde mekruh sayılmıştır.