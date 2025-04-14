Zilkade ayı tarihleri 2025 | Zilkade ayı ne zaman, ayın hangi günü başlayacak?

İslam takviminin önemli duraklarından biri olan Zilkade ayı, dini ve tarihi anlamlarıyla her yıl Müslümanlar için ayrı bir manevi iklim sunuyor. Haram aylar arasında yer alan ve huzur, barış, ibadet gibi kavramlarla özdeşleşen bu özel zaman dilimi aynı zamanda hac ibadetinin de habercisi.
Zilkade Ayı 2025 Ne Zaman Başlıyor?
Hicri takvime göre ayın hilalinin görülmesiyle belirlenen Zilkade ayı, miladi takvimle her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı hicri takvime göre; Zilkade ayı 2025 yılında 29 Nisan Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bu ayın ardından, hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce ayı başlayacak.
Zilkade Ne Anlama Geliyor?
Zilkade kelimesi Arapça kökenlidir. "Zi" (sahip) edatı ile "ka'de" (oturmak) fiilinden türetilmiştir. Bu yönüyle "oturulan ay" anlamını taşır. Savaşın ve çatışmanın terk edildiği, sükûnetin esas alındığı bu dönem, tarih boyunca barış ve huzurun temsili olarak görülmüştür. Zilkade, Hicri takvimin on birinci ayıdır.
Haram Aylar Nedir?
Kur'an-ı Kerim'de hem tekil hem de çoğul formlarda anılan "haram aylar", savaşın yasaklandığı dört kutsal zamanı ifade eder: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Bu aylar, sadece fiziki çatışmaların değil, kalbi gerginliklerin de durması gereken dönemlerdir. İslam geleneğinde bu zamanlarda huzurun korunması, ibadete yönelinmesi teşvik edilir.
Zilkade Ayında Hangi İbadetler Yapılır?
Zilkade ayı, özellikle hac ibadetine hazırlık süreci açısından kritik bir öneme sahiptir. Hac yolculuğuna çıkacak olan Müslümanlar, bu ayda hem zihnen hem de ruhen hazırlık yapar. Bu hazırlıklar, sadece pratik bilgilerle sınırlı kalmaz aynı zamanda manevi arınmayı da kapsar.
Öte yandan Zilkade, yalnızca hacı adayları için değil, tüm Müslümanlar için ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen bir dönemdir. Özellikle Hanefi mezhebine göre, haram aylar boyunca Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutmak müstehaptır. Bu oruçların ardı ardına, kesintisiz şekilde tutulması tavsiye edilir. Zira cuma veya cumartesi günlerini tek başına oruçla geçirmek, bazı mezheplerde mekruh sayılmıştır.