Afyonkarahisar'da sahte altın operasyonu: 2 kişi gözaltında

Kuyumculara sahte gram altın sattıkları iddia edilen iki şüpheli, güvenlik kameraları ve detaylı takip sonucu yakalandı. Zanlılardan birinin dolandırıcılıktan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 05:48

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Afyonkarahisar'da kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin 7 kuyumcuyu sahte altınla kandırdığı iddia edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren kuyumculara sahte gram altın satılmaya çalışıldığı yönünde ihbar aldı.

Yapılan kamera incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları sonucunda A.A. (47) isimli şüpheli, bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 13 sahte 1 gram altın, 2 sahte 22 ayar gram altın, 2 gerçek gram altın ve 2 gerçek çeyrek altın bulundu.

Diğer şüpheli A.S. (28) ise kaldığı otelde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada A.S'nin dolandırıcılık suçundan 3 sabıkası olduğu tespit edildi.

Ekiplerin kuyumcularla yaptığı görüşmelerde, zanlıların toplamda 7 esnafa 27 sahte gram altın sattığı belirlendi. Şüphelilerin kiralık bir araçla il dışından geldikleri ve bir otelde konakladıkları da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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