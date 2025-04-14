Karabük’te duvar boşluğuna düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı

Karabük’te dengesini kaybederek iki duvar arasındaki yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşen 75 yaşındaki Eyüp Necati Kes, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 05:09

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Karabük'ün Kılavuzlar Mahallesi'nde, yaşlı bir adam dengesini kaybederek iki duvar arasındaki boşluğa düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen adamı, olay yerine gelen AFAD ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Olay, Kılavuzlar Mahallesi 406. Sokak'ta meydana geldi. 75 yaşındaki Eyüp Necati Kes, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten iki bina duvarı arasındaki dar boşluğa düştü.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Boşluğa inen ekipler, Kes'i merdivenle bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana taşıdı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayın ardından gazetecilere konuşan Eyüp Necati Kes, "Bir anda dengesini kaybedip düştüm. Yardım eden ekiplere çok teşekkür ederim" dedi.

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