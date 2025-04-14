Direksiyon başında ehliyetsiz yakalandı! Cezası ağır oldu

Aksaray’da trafik uygulamasında ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen 17 yaşındaki gence ve araç sahibine toplamda 37 bin 354 lira para cezası uygulandı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 04:32

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Olay gece saatlerinde E-90 Aksaray - Ankara Karayolu üzerindeki bir tesiste meydana geldi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Gece yarısı yapılan kontrollerde, ekipler bir tesisten çıkmak üzere olan 68 EA 708 plakalı otomobili durdurdu.

Araç sürücüsünün 17 yaşındaki İ.D. olduğu ve ehliyeti bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine genç sürücü araçtan indirilerek kontak anahtarı alındı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan İ.D.'ye 18 bin 677 lira, araç ruhsat sahibine de aynı miktarda olmak üzere toplam 37 bin 354 lira ceza kesildi.

İşlemlerin ardından genç sürücü serbest bırakılırken, araç ruhsat sahibine teslim edildi.

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