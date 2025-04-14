Ekiplerde kaçtı motosikleti sakladığı yer herkesi şaşkına çevirdi! Jandarmayı çaresiz bırakan olay

Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:22

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde meydana gelen olayda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Titreyengöl Caddesi Jandarma Noktası önünde yapılan uygulama sırasında, bir motosiklet sürücüsü ekipleri görerek geriye dönerek ters yönden kaçmaya başladı. Jandarma Trafik ekipleri ters yönden kaçan motosikletliyi takibe aldı. Trafik ekiplerinin kendisini takip ettiğini gören motosiklet sürücüsü, Eski Hisar Mahallesi Hisar Caddesine girdiği sırada yakalanacağını anlayınca motosikletini yol kenarında bulunan bir apartmanın önünde bulunan köpek kulübesinin arkasına sakladı.

Köpeğin sahibi olay yerine gelerek hayvanı sakinleştirdi. (İHA)



KÖPEĞİ SAHİBİ SAKİNLEŞTİRDİ

Olay yerine gelen trafik ekipleri köpeğin tehlikeli olması ve kimseyi yaklaştırmaması nedeniyle motosikletin saklandığı yere ulaşamadı. Trafik ekiplerine motosikleti vermeyeceğini söyleyen motosiklet sürücüsü, trafik ekiplerine kendisini takip etmeleri nedeniyle suçlamalarda bulundu. Trafik ekipleri motosiklet sürücüsünün tepkileri karşısında sakin kalmaya devam etti. Köpeğin sahibinin olay yerine gelerek köpeği sakinleştirmesinin ardından saklanan motosiklet yediemin görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.



TOPLAM 34 BİN 264 TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadığı belirlenen Fatih O.'ya sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, dur ihtarına uymamaktan 2 bin 167 TL, kask takmamaktan 993 TL, ters yönde gitmekten 9 bin 267 TL, tehlikeli şerit değiştirmekten 2 bin 163 TL ve trafik işaret levhalarına uymamaktan 993 TL olmak üzere toplam 34 bin 264 TL para cezası uygulanırken motosiklet trafikten men edildi.