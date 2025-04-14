Doğu illerinde kar yağışı: 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Bitlis, Muş ve Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:26

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Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 127 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bitlis'te aralıklarla etkisini sürdüren kardan dolayı kent beyaza büründü, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 74 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiğini belirten Kurtkan, köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağını ifade etti. Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü.

MUŞ

Muş'ta dün başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde kar nedeniyle 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların en kısa sürede açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Belediye ekipleri de sokak ve kaldırımda biriken karı temizledi.

HAKKARİ

Kentte etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte 2 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Van'ın Başkale ilçesinde de kar yağışı başladı. Vatandaşlar, nisanda yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

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