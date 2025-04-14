Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma, Karakışla köyü Denizova mevkisinde define arayan B.K, İ.B, Y.T, B.T. ve M.S.Y. hakkında ihbar aldı. Devriye aracını fark eden şüpheliler kaçmaya çalışırken, Çay İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada bir el dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:33

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Karakışla köyü Denizova mevkisinde B.K, İ.B, Y.T, B.T. ve M.S.Y'nin izinsiz kazı yaparak, define aradıkları yönünde bilgi alındı.

Şüpheliler devriye aracını fark ederek araçla bölgeden kaçmaya çalıştıkları sırada Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Araçta yapılan aramada, bir el dedektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

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