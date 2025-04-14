Boşanma sonrası dehşet: Ankara’da eski eşinin arkadaşını silahla öldürdü

Sincan’da H.Ç. isimli şüpheli, boşandığı eşinin arkadaşı olduğu belirtilen İ.B.’yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 04:26

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Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Eski eşinin erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre H.Ç., boşandığı eşi P.İ.'nin arkadaşı olduğu belirtilen İ.B. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve H.Ç., yanında taşıdığı tabanca ile İ.B.'ye ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan H.Ç.'nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini sürüyor.

Soruşturma sürüyor.

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