Bingöl’de taksinin çarptığı üniversiteli öğrenci ağır yaralandı

Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli Z.N.A., taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Öğrenciler, aynı noktada sık yaşanan kazalara dikkat çekerek yetkililerden önlem istedi.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 04:07

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Bingöl'de bir öğrenci yurdu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Z.N.A., seyir halindeki bir taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından öğrenciler, yıllardır aynı bölgede benzer kazaların yaşandığını belirterek, yetkililere tepki gösterdi.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Muş Bulvarı üzerindeki Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Y.D. idaresindeki 12 T 0163 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Z.N.A.'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç kız, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.N.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Taksi sürücüsü Y.D. gözaltına alınırken, kazanın gerçekleştiği noktada toplanan yurt öğrencileri, geçmiş yıllarda da aynı yerde ölümlü kazalar yaşandığını hatırlatarak, yetkililerin artık kalıcı önlem alması gerektiğini vurguladı.

Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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