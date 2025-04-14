Aras Nehri’ne düşen genç kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

Iğdır’da arkadaşlarıyla balık avlarken ayağı kayarak Aras Nehri’ne düşen 28 yaşındaki İsmail Adir, suda kayboldu. Ekipler, genç adamı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 04:18

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Iğdır'da, Ermenistan sınırına yakın Bayraktutan köyü kırsalında arkadaşlarıyla balık avlamaya giden İsmail Adir, ayağı kayarak Aras Nehri'ne düştü. Nehirde kaybolan Adir için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Iğdır merkez ilçeye bağlı Bayraktutan köyü kırsalında, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki İsmail Adir, arkadaşlarıyla birlikte Aras Nehri kenarına balık tutmaya gitti.

Balık avladıkları sırada Adir'in ayağı kayarak nehre düştü. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen suda kaybolan genç adam kısa sürede gözden kayboldu. Olayın ardından arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk etapta yapılan aramalarda Adir'e ulaşılamazken, nehirde arama yapmak üzere bölgeye dalgıç ekipleri gönderildi.

Adir'i bulmak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Yetkililer, arama-kurtarma sürecinde vatandaşların bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

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