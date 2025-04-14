Ağrı’da eğitime kar engeli! Yolda kalan araçlar için kurtarma çalışması başlatıldı

Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Hamur-Tutak yolunda mahsur kalan araçlar için ekipler kar küreme ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 04:12

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Ağrı'da hafta sonu etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Valilik, bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyururken, Hamur-Tutak kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı Valiliği, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü için kent genelinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz, ilimizde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle; öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı gözetilerek 14 Nisan 2025 Pazartesi günü, Patnos ve Taşlıçay ilçelerimizde taşımalı eğitime, merkez, Tutak, Hamur ve Eleşkirt ilçelerimizde ise tüm özel ve kamu okulları ile kurslarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 14 Nisan tarihinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle özellikle Hamur-Tutak kara yolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları 123'üncü Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları kurtarmak ve yol güvenliğini sağlamak için kar küreme çalışmalarına başladı.

Yetkililer, vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde ise hava şartlarının olumsuz seyretmediği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam edeceği bildirildi.

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