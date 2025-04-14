Sarıyer'de villaya el bombalı saldırıda 5 gözaltı

Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:38

Sarıyer'de villaların olduğu siteye önce silahlı saldırı gerçekleştiren ardından el bombası attığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Haraç istemek için eylemleri gerçekleştirren ancak yakalandıkları için isteyemedikleri öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin el bombası attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Nisan saat 03.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan bir süre çevrede dolaştı.