Yaşam

Sarıyer'de villaya el bombalı saldırıda 5 gözaltı

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir villaya gece saatlerinde el bombası ile yapılan saldırı sonrası harekete geçen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Sarıyer'de villaya el bombalı saldırıda 5 gözaltı

Sarıyer'de villaların olduğu siteye önce silahlı saldırı gerçekleştiren ardından el bombası attığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Haraç istemek için eylemleri gerçekleştirren ancak yakalandıkları için isteyemedikleri öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin el bombası attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SARIYER'DE VİLLAYA EL BOMBALI SALDIRI

Olay, 10 Nisan saat 03.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan bir süre çevrede dolaştı.

Gece saatlerinde olay yerine gelen saldırganlar el bombalı ve silahlı saldırıda bulundu. (DHA)Gece saatlerinde olay yerine gelen saldırganlar el bombalı ve silahlı saldırıda bulundu. (DHA)

Çevreyi kontrol ettikten sonra harekete geçen saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı. Bombanın bahçede patlaması sonucu villaların camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

1 AY ÖNCE KURŞUNLAMIŞLAR
Öte yandan, aynı siteye yönelik 14 Mart saat 03.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve D.S.'ye ait otomobile 3 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

Villaya el bombalı saldırı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. (DHA)Villaya el bombalı saldırı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. (DHA)

5 GÖZALTI
Siteye yönelik kurşunlama ardından kaçan şüpheliler F.Ç. (23) ve R.A. (20) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada bombalama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden B.D. (22) yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarına devam eden polis, diğer şüpheli Ö.Ö. (20) ve olayda kullanılan motosikleti geceliği 16 bin liraya kiralayan araç sahibi O.E. (25)'yi de yakaladı.

HARAÇ İSTEMEYE FIRSAT BULAMAMIŞLAR
Gasp Büro Amirliği'nde sorguları yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, kurşunlama ve bombalama olaylarının ardından mağdurlardan haraç istemeye hazırlandıkları ancak yakalanınca isteyemedikleri öğrenildi. İfade işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarıyer’de villalara el bombalı saldırıSarıyer’de villalara el bombalı saldırı SARIYER'DE VİLLALARA EL BOMBALI SALDIRI

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