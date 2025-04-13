TEM'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde yoğunluğa yol açtı. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:16

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FSM Köprüsü girişi Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolda önlem alan polis, iki şeridi geçici olarak trafiğe kapattı. Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu Ümraniye mevkisine kadar trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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