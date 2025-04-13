Hakkari’de acı olay: 3 çocuk annesi kadın intihar etti

Hakkari’nin merkeze bağlı ilçesinde 55 yaşındaki H.D., evinin bahçesindeki odunlukta iple asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:00

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Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 55 yaşındaki kadın, evinin bahçesinde odunlukta iple asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, sabah saatlerinde Hakkari merkezde bulunan Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi H.D. (55), evinin bahçesinde bulunan odunlukta yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede H.D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kadının cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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