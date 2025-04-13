Kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Malatya’da bir adam, akaryakıt istasyonunda tartıştığı kız kardeşlerine silahla saldırdı. Bacaklarından vurulan iki kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan suç aletiyle birlikte yakalandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:31

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Malatya'da gece saatlerinde yaşanan aile içi şiddet olayı dehşet saçtı. Bir adam, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kız kardeşine kurşun yağdırdı. Yaralanan iki kadın hastaneye kaldırılırken, zanlı kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Bostanbaşı kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, A.G. isimli şahıs, bir süre önce geldiği istasyonda kız kardeşleri olduğu öğrenilen A.G. ve E.G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., yanında bulunan tabancayla kız kardeşlerine ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği A.G. ve E.G. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı iki kadın, ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kardeşler tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3'ü dolu, 5'i boş olmak üzere toplam 8 adet kovan bulundu.

Kaçan zanlı A.G., kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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