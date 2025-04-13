Sivas'ta feci kaza! Yol kenarındaki ağaca çarptı: Hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:35

Kaza, saat 23.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas merkez istikametinden Paşabahçe Mesire Alanı istikametine giden Ahmet Gürler idaresindeki 58 HB 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç sürücüsü Gürler'in hayatını kaybettiği belirlendi.