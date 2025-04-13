Sivas'ta feci kaza! Yol kenarındaki ağaca çarptı: Hayatını kaybetti
Sivas'ta otomobilde seyir halinde giden Ahmet Gürlek, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken araç sürücüsü Gürler'in cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas merkez istikametinden Paşabahçe Mesire Alanı istikametine giden Ahmet Gürler idaresindeki 58 HB 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç sürücüsü Gürler'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.