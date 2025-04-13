Bursa'da zincirleme kaza! Kontrolden çıkan otomobil site bahçesine uçtu: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan zincirleme kazada, kontrolden çıkan otomobil bir site duvarını yıkarak bahçeye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:32

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün neden olduğu zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olayda, araçlardan biri bir site duvarını yıkarak bahçeye düştü. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.

ZİNCİRLEME KAZA VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Emre D. (17) yönetimindeki 16 F 1552 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önündeki Eren Y. (22) yönetimindeki 16 Y 0717 plakalı otomobile çarpan Emre D., sonrasında Ahmet K. (39) yönetimindeki 35 SC 016 plakalı otomobile de çarptı.

SİTE DUVARINA ÇARPIP BAHÇEYE UÇTU

Şiddetli çarpmanın etkisiyle Eren Y.'nin kullandığı otomobil, yolun sağındaki sitenin bahçe duvarını yıkarak site bahçesine girdi ve bir evin duvarına çarparak durabildi.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu Emre D. ile Eren Y. ve Ahmet K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yapılan incelemede, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen Emre D.'ye "Ehliyetsiz Araç Kullanmak" maddesinden 18 bin 678 TL para cezası kesildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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