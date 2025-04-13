Yaşam

Aydın'da otomobil servis minibüsüne çarptı: Yaralılar var

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin işçi taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Aydın'da otomobil servis minibüsüne çarptı: Yaralılar var

H.Ö'nün kullandığı 35 DNZ 45 plakalı otomobil, Aydın Caddesi ile Tamer Sokak kesişiminde N.M. idaresindeki 09 P 2624 plakalı işçi minibüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Ekipler, yaralanan otomobil sürücüsü H.Ö. ile minibüsteki S.G. ve G.A'yı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

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