Aydın'da otomobil servis minibüsüne çarptı: Yaralılar var

Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:40

H.Ö'nün kullandığı 35 DNZ 45 plakalı otomobil, Aydın Caddesi ile Tamer Sokak kesişiminde N.M. idaresindeki 09 P 2624 plakalı işçi minibüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.