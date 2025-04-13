Muş’ta kar engeline takılan 60 yolcu ekiplerce kurtarıldı
Muş’un Hasköy ilçesinde olumsuz hava koşulları 10 araçta bulunan 60 kişiyi karda mahsur kalmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, mahsur kalan 60 kişiyi yapılan çalışma ile kurtardı.
Muş merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle 10 araçtaki 60 kişi mahsur kaldı.
4 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA YOL AÇILDI
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkardı.
BİRÇOK NOKTADA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
İş makinesi operatörü İdris Karakan, birçok noktada kar yağışının devam ettiğini söyledi.
Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşandığını belirten Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Mahsur kalan araçlar vardı. 4 saatlik çalışma sonucunda araçlara geçit verdik." dedi.