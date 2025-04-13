Ankara'da akran zorbalığı! 4 liseli tutuklandı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:00

(Foto: İHA)

Gruptakiler, öğrencinin saçından çekip, tekme atarken, bir taraftan da özür diletip, şikayetçi olmaması için tehdit etti. Parktan sonra caddede de aynı şekilde öğrenciyi darbeden ve bu anları cep telefonuyla da görüntüleyen gruba, yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Vatandaşın müdahalesiyle darbedilen öğrenci, gruptan uzaklaştı. Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.