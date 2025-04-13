Çanakkale'de 11 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Çanakkale il merkezi ve Biga ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 45 parça halinde 188.5 gram sentetik kannabinoid, 66,13 gram metamfetamin, 52,60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 05:47

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-10 Nisan arasında il merkezi ve Biga ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda H.D., T. C., Ö.E., Ş.Ş., M.Ç., Y. K., S.G., M.T. ve C.K. şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 45 parça halinde 188.5 gram sentetik kannabinoid, 66,13 gram metamfetamin, 52,60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

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