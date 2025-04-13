10 gün boyunca aranan adam metruk binada ölü bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde kundura tamirciliği yapan ve 10 gündür kayıp olan Mehmet Ali Yuca’nın (69) metruk bir binada cesedi bulundu.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 05:39

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İznik ilçesi Mahmutçelebi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mehmet Ali Yuca, 2 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yuca'ya ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün saat 17.30 sıralarında Mehmet Ali Yuca'nın metruk bir binada cansız bedenini buldu. Yuca'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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