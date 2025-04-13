Küçükçekmece'de bir apartman dairesi kurşunlandı
Küçükçekmece'de bir apartman dairesine silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Atatürk Mahallesi Ercan Sokak'ta 6 katlı binanın önüne plakasız motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, bir apartman dairesine ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.