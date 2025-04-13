Aksaray'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 23:20

Otomobil sürücüsü Ahmet K., ise kazadan yara alamadan kurtuldu.

Kazada sürücülerden Şeref Kaya, yanındaki Nazan Arık (32), Eylül Arık (6), Azra Nur Arık (9) ile otomobildeki Ramazan Çekiç (23) ve Derviş Sarıkaya(18) yaralandı.

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.