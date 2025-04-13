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Aksaray'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray’da otomobilin, hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Aksaray'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi.

Ahmet K.(19) yönetimindeki 68 EZ 535 plakalı otomobil, Şeref Kaya 'nın (60) kullandığı 68 ADL 744 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Kazada sürücülerden Şeref Kaya, yanındaki Nazan Arık (32), Eylül Arık (6), Azra Nur Arık (9) ile otomobildeki Ramazan Çekiç (23) ve Derviş Sarıkaya(18) yaralandı.

Otomobil sürücüsü Ahmet K., ise kazadan yara alamadan kurtuldu.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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