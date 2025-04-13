Aksaray'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Aksaray’da otomobilin, hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi.
Ahmet K.(19) yönetimindeki 68 EZ 535 plakalı otomobil, Şeref Kaya 'nın (60) kullandığı 68 ADL 744 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada sürücülerden Şeref Kaya, yanındaki Nazan Arık (32), Eylül Arık (6), Azra Nur Arık (9) ile otomobildeki Ramazan Çekiç (23) ve Derviş Sarıkaya(18) yaralandı.
Otomobil sürücüsü Ahmet K., ise kazadan yara alamadan kurtuldu.