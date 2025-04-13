Yolun karşısına geçmeye çalışırken savrulan aracın altında kaldı: Feci şekilde can verdi

Küçükçekmece'de seyir halindeki panelvan minibüs sokağa girmeye çalışan otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, o anlarda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın metrelerce yolda sürüklenerek ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı. Kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:47

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Küçükçekmece'de sabah saatleri İnönü Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen panelvan minibüs ve otomobil kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarparak metrelerce fırlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın yolun geçmek istediği esnada, cadde üzerinde ilerleyen bir panelvan araç, binek bir otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kadına çarparak metrelerce ileriye fırlatıyor.

"KADININ AĞZINDAN BURNUNDAN KAN GELDİ"

Kazanın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan Turgut Erdemir isimli vatandaş, "Biz içerideydik bir baktık ki kaza sesi geldi. İki aracın karıştığı kazada bir araç savrularak yolda yürüyen kadına çarpmış. İnsan etkileniyor. Minibüs karşıdan gelirken, takside bu yoldan geçiyor. Normalde taksinin durup öyle geçmesi gerekiyordu. Taksi hızlı değildi ama bir anda çıkmasıyla hızla gelen minibüs taksiye vuruyor. Takside kaldırımdaki vatandaşa vuruyor. Kadının da ağzından burnundan kan geldi" dedi.

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