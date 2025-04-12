Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan 5 görevli gözaltında

Giriş Tarihi: 12.04.2025 23:12

Ankara'da bir alışveriş merkezinde bulunan oyun salonunda, down sendromlu bir çocuğun içeri alınmaması üzerine yaşanan skandal, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Öğretmenin karakola giderek yaptığı şikâyet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, oyun salonunun müdürü ve 4 çalışan gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN POLİS EKİPLERİNE BAŞVURDU

Olay, down sendromlu bir çocuk ile birlikte oyun salonuna gelen özel eğitim öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt'un, çocuğun içeriye alınmaması üzerine polis ekiplerine başvurmasıyla ortaya çıktı. Karakurt'un emniyete yaptığı şikâyetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, salonun sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.