Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan 5 görevli gözaltında
Ankara’da bir alışveriş merkezindeki oyun salonu, down sendromlu bir çocuğu içeri almadı. Öğretmenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda sorumlu müdür ve 4 çalışan gözaltına alındı. Aynı işletmenin daha önce otizmli bir çocuğu da kabul etmediği ortaya çıktı.
Ankara'da bir alışveriş merkezinde bulunan oyun salonunda, down sendromlu bir çocuğun içeri alınmaması üzerine yaşanan skandal, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Öğretmenin karakola giderek yaptığı şikâyet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, oyun salonunun müdürü ve 4 çalışan gözaltına alındı.
ÖĞRETMEN POLİS EKİPLERİNE BAŞVURDU
Olay, down sendromlu bir çocuk ile birlikte oyun salonuna gelen özel eğitim öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt'un, çocuğun içeriye alınmaması üzerine polis ekiplerine başvurmasıyla ortaya çıktı. Karakurt'un emniyete yaptığı şikâyetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, salonun sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
BENZER OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ!
Söz konusu oyun salonunun, daha önce de benzer bir ayrımcılık olayına karıştığı öğrenildi. 1 Nisan tarihinde, fiziksel bir engeli bulunmayan otizmli bir çocuk da aynı işletmeye alınmamıştı. Çocuğun annesi G.K.K., durumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirerek karakola şikâyette bulunmuştu.