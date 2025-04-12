Telefondaki kavga kanlı bitti: Tabancayla bacağından yaraladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde E.Y. ile Çağlar V. arasında telefonda bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine E.Y., yanında bulunan tabancayla Çağlar V.’ye ateş etti. Çağlar V. sol bacağından yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 01:58

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Olay, saat 22.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kırsal Barcın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.Y. ile Çağlar V. arasında telefonda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Barcın Mahallesi Yolu'nda buluşan ikilinin tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada E.Y., yanında bulunan tabancayla Çağlar V.'ye ateş etti. Çağlar V. sol bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çağlar V.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine elen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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