Elazığ'da beklenen kar yağışı başladı

Elazığ'da gece saatleri kar yağışı başladı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nden vatandaşlara gece ile sabah saatlerinde için yer yer buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 01:53

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Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün zirai don ve kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da gece saatlerinde kar etkili oldu. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteoroloji verilerine göre, bölge genelinde beklenen düşük sıcaklık ve yağış nedeniyle gece ile sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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