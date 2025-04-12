Hataylı depremzedelerden polis ekiplerine sürpriz

Hatay'da konteyner kentte yaşayan depremzedeler, kavga ihbarı yaparak gelen polislere sürpriz yaptı. Vatandaşlar polislerin gelmesiyle alkışlar eşliğinde Polis Haftası'nı kutladı.

Giriş Tarihi: 12.04.2025 02:32

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte yaşayan depremzede vatandaşlar, Polis Haftası'nı kutlamak ve polislere sürpriz yapmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kavga ihbarında bulundular. İhbarı değerlendiren polis, konteyner kent önünde sözde kavga eden vatandaşlara müdahale etmek istedi. Vatandaşlar, kendi aralarında hazırladıkları mizanseni bırakıp, polisleri alkışlayarak Polis Haftası'nı kutladı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan polisler, duygusal anlar yaşadı.

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