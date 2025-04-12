Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında gelişme! Bir şahıs daha tutuklandı

Giriş Tarihi: 12.04.2025 21:51

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gümüşhane'de olduğu tespit edilen şüpheli K.Y. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.



"EMANETLERİNİ DOLDURDUK HAZIR BEKLEYİN"

Kan donduran mesajda ise, "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin" şeklinde ifadeler yer alıyordu.

Mesajlarda şu ifadeler yer aldı: "Sevmezsiniz ama iyi tanırsınız. Berat ağabeyim. Yakında beni de tanıyacaksınız. Adım A. soyadım Ö. Bursa Yıldırım'dayım dayım şu an. Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk. Hazır bekleyin. A.Ö. bu ismi iyi hatırlayın. Eceliniz."

O ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın GÜMÜŞHANE'de olduğu belirlenmiş; İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır. Kamuoyu saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.A. ile suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A. ve K.G'nin işlemleri tamamlamıştı.

MEZARININ ÇEVRESİNE GÜVENLİK KAMERASI TAKILDI

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan mezarına geçtiğimiz gün kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğramıştı. Tahrip edilen mezar aynı gün içerisinde onarılırken, Minguzzi ailesinin talebi üzerine çevredeki ağaçların dalları budandı ve güvenlik kamerası takıldı.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.